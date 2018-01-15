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تأميـــن
اتحاد التأمين يستعرض أبرز قضايا تعويضات العوارية العامة
الإثنين 15 يناير 2018 07:06 م
الاتحاد المصري للتأمين
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الاتحاد المصري للتأمين
الشاذلى جمعة
استعرضت اللجنة العامة للتأمين البحري "وحدات" الحوادث التاريخية فى نشاط التأمين البحرى فيما يخص العوارية العامة.
وكشف الدكتور شريف محسن نائب رئيس اللجنة ونائب مدير مدير عام التأمين البحري بشركة المهندس للتأمين أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى وضع تعريفا حديثا للعوارية العامة و هو التضحيات و المصروفات غير الاعتيادية التى يقررها ربان السفينة بصورة بغرض السلامة العامة و حماية الممتلكات على السفينة، يتم اقتسام تلك المصروفات وفقا للمصالح المشتركة (مالك السفينة – البضائع – النولون).
وأكد محسن خلال الندوة التى نظمتها اللجنة بالاتحاد المصرى للتأمين أن أحكام القضاء فى بعض قضايا العوارية العامة أكدت على جواز اعتبار بعض الحوادث عوارية عامة حتى لو كان مالك السفينة و البضاعة شخص واحد أى لا يوجد مشاركة فى تحمل التعويض بين أكثر من جهة.
وأوضح أن بعض الأحكام القضائية شددت على أنه لا يسمح بأى مصروف عوارية عامة إلا إذا كان تم بذله من قبل الربان بصورة معقولة أما لو تجاوز الربان ذلك لا يعتبر الحادث عوارية عامة أو إذا كان ذلك التصرف ليس بغرض حماية السفينة و الممتلكات التى عليها فإنه لا يعد أيضا حادث عوارية عامة.
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