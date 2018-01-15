طرح 6 وحدات إدارية وتجارية بقنا الجديدة و15 مايو.. الشهر القادم

وحدات إسكان متوسط بتكلفة

محمود زكي



قال رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح مخبز آلى بالمزاد العلني، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالحي الأول بالمدينة.



وأضاف أن مساحة المخبز تبلغ حوالي 785 مترا مربعا، حيث تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز ويبلغ سعرها حوالي 200 جنيه.



وأشار إلى أن انعقاد جلسة المزاد يوم 4 فبراير القادم، حيث يتم سداد 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد بموعد أقصاه يوم المزاد.



بينما يستعد جهاز مدينة 15 مايو الجديدة لطرح 5 وحدات إدارية ومهنية بالمدينة، وذلك بمنطقة رجال الأعمال، حيث تعقد جلسة المزاد العلني للوحدات يوم 7

فبراير القادم بمقر الجهاز.



وتتراوح مساحة الوحدات بين 102 متر مربع إلى 143 مترا مربعا؛ حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، يتم تسديدها بحد أقصى يوم انعقاد جلسة المزاد العلني.



وتبلغ كراسة الشروط قيمة 100 جنيه على كل وحدة يتم تسلمها من جهاز المدينة ويمكن معاينة الوحدات والموقع من خلال الجهاز وفي المواعيد الرسمية للعمل

وفقًا للشروط.