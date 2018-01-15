التعديلات الوزارية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى حلقة خاصة عن تطبيق قانون التأمين الصحى فى المحافظة لأول مرة على مستوى الجمهورية وخريطة المشروعات القومية والاستثمارات الأجنبية والعربية فى قناة السويس.





كما تتناول الحلقة الإجابة عن تساؤل: ما هى خريطة الاستثمار والمستثمرين فى بورسعيد، متى تنتهى أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو وكوبرى النصر، وهل يدعم رجال الأعمال التنمية والحماية الاجتماعية فى المحافظة، وكيف يحمى الفلاحون وعمال اليومية وأصحاب الحِرف من تقلبات الأسعار والأجور.





ويكشف محافظ بورسعيد عن خطته للقضاء على العشوائيات وكيف أشرك الشباب كمستثمر صغير ببناء 58 مصنعًا لهم، وكيف طور شاطئ بورسعيد بأيادى الشباب، وأهمية حقل ظهر لمصر عامة، وبورسعيد خاصة، وما عدد طلبات تقنين الأراضى ببورسعيد، وماذا عن طرح 825 فدانًا للشباب.





أوجه التشابه بين جمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسى فى "بين السطور" على أون لايف

تناقش الإعلامية أمانى الخياط، على قناة أون لايف، فى السابعة والنصف مساءً، فى برنامجها "بين السطور"، أوجه الشبه بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل اهتمامات الدولة بالصناعة الوطنية، بالإضافة لاحتفال الدولة بمئوية الزعيم الراحل. باستضافة الكاتب الصحفى أحمد رفعت، والذى يسرد تفاصيل الشبه بين الرئيسين.





ويتحدث الكاتب الصحفى أحمد رفعت، عن معركة مصر مع التنمية، وكذلك معركتها المتوازية فى الحرب على الإرهاب والإصلاح الاقتصادى، ودور دولة 30 يونيو فى إحياء ملفات الصناعة الوطنية، التى تعتمد على سواعد وعقول المصريين.





عبد المنعم سعيد ضيف "الحياة اليوم"

يستضيف الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة" فى السابعة مساءً، الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي البارز، ويتحدث "سعيد" عن المشهد الراهن، والتعديلات الوزارية الأخيرة، كما يتحدث عن إنجازات الرئيس السيسي، وانتخابات الرئاسة المقبلة، وغيرها من الملفات والقضايا.





أحمد قناوى ضيف "الحريف" على دي إم سي سبورت

يستضيف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "الحريف" على قناة "دي إم سي سبورت"، فى الحادية عشرة مساءً، أحمد شديد قناوي، لاعب الأهلي السابق، والإنتاج الحربي الحالي.



