EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس شعبة السيراميك يدعو لحوار مستمر بين القطاع الخاص والحكومة
الإثنين 15 يناير 2018 06:30 م
المصريون والاقتصاد
أخر الأخبار
المصريون والاقتصاد
قال شريف عفيفى عضو مجلس أمناء مدينة السادات، ورئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة السادات وافتتاحه عدد من المشروعات رسالة مهمة تعكس اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالصناعة والقطاع الخاص.
وأكد عفيفى، أن القطاع الخاص المصرى والحكومة يد واحدة فى تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق أهدافها التنموية من خلال تشغيل المصانع وضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب فى مختلف المدن والمحافظات.
وشدد على ضرورة الحوار المستمر والبناء بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة تحديات الصناعة
وأوضح أن القطاع الخاص أصبح مطالبا بمزيد من العمل والانتاج فى ظل دعم القيادة السياسية لرجال الأعمال والمستثمرين.
وقال عضو مجلس أمناء مدينة السادات، إن التحديات كبيرة ولكن من خلال الحوار المستمر بين رجال الأعمال والمسئولين فى الحكومة نستطيع معاً أن نضع حلولاً للمشاكل التى تواجه الصناعة المصرية
وأشار إلى أن حل مشاكل الصناع معناه مزيد من العمل وزيادة فى الانتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا