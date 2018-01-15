رئيس شعبة السيراميك يدعو لحوار مستمر بين القطاع الخاص والحكومة

المصريون والاقتصاد





قال شريف عفيفى عضو مجلس أمناء مدينة السادات، ورئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة السادات وافتتاحه عدد من المشروعات رسالة مهمة تعكس اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالصناعة والقطاع الخاص.



وأكد عفيفى، أن القطاع الخاص المصرى والحكومة يد واحدة فى تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق أهدافها التنموية من خلال تشغيل المصانع وضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب فى مختلف المدن والمحافظات.



وشدد على ضرورة الحوار المستمر والبناء بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة تحديات الصناعة



وأوضح أن القطاع الخاص أصبح مطالبا بمزيد من العمل والانتاج فى ظل دعم القيادة السياسية لرجال الأعمال والمستثمرين.



وقال عضو مجلس أمناء مدينة السادات، إن التحديات كبيرة ولكن من خلال الحوار المستمر بين رجال الأعمال والمسئولين فى الحكومة نستطيع معاً أن نضع حلولاً للمشاكل التى تواجه الصناعة المصرية



وأشار إلى أن حل مشاكل الصناع معناه مزيد من العمل وزيادة فى الانتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.



