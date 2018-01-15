جمال عبدالناصر وعهد التميمي يتصدران مناقشات تويتر

تويتر

أحمد صبرى



تصدر هاشتاجا جمال عبدالناصر و#عهد_التميمي المراكز الأولى فى مناقشات موقع التدوينات المصغرة تويتر حيث حصل هاشتاج عبدالناصر على المركز الأول منذ ظهر اليوم .



يأتى ذلك فى الذكرى ال100لميلاد جمال عبدالناصر قائد الضباط الأحرار فى ثورة 52حيث تناولت التغريدات سيرته ومواقفه من استعمار الدول الأفريقية بينما اعتبره اخرون أول من أصل لحكم الجيش واعتقل المعارضين.



كما حصل هاشتاج عهد التميمي على المركز الثانى وذلك بعد محاكمة عهد اليوم فى محكمة اسرائيلية وقضت بتمديد اعتقالها يومين كما تصدر المركز الأول فى عدد من الدول العربية.



واعتقلت عهد البالغة من العمر 17 عاما فى الضفة الغربية منذ شهر تقريبا بعد صفعها جنودا اسرائلين فى مسيرات غضب ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقله السفارة اليها.



واعتبر المفردون عهد مثل للفتاة العربية التى تدافع عن ماتبقي من كرامة لدي الشعوب ، حيث حصلت صورتها وهي تصفع احد الجنديات تفاعلا كبيرا كما قام باعادة تغريد الصورة وقتها العديد من المشاهير العرب.

