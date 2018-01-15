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سيـــاســة
القضاء الإداري ينظر غدا أول جلسة لدعوى تظاهرة القدس
الإثنين 15 يناير 2018 05:50 م
محكمة القضاء الإدارى
أخر الأخبار
محكمة القضاء الإدارى
سلوى عثمان
تنظر محكمة القضاء الاداري غداً 16 يناير الدعوى التي أقامها مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي وطارق نجيدة القيادي بالتيار ضد وزير الداخلية بشأن قرارهما الصادر بمنع التظاهر أمام جامعة الدول العربية، اعتراضاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني
وأثار قرار ترامب الصادر مؤخرا انتقادات عالمية وتظاهرات في معظم الدول العربية والغربية.
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