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اتصالات وتكنولوجيا
موزعو we يتسلمون شرائح المحمول الخميس
الإثنين 15 يناير 2018 05:44 م
الخط الرابع اتصالات وي WE
أخر الأخبار
الخط الرابع اتصالات وي WE
محمود جمال
علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور .
وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزعين بريد إلكتروني إلى الشركة لتزويده بشرائح اضافية قبل نفاذ الخطوط تماما .
يشار إلى أن المصرية تحولت إلى مشغل اتصالات متكامل يوم 18 سبتمبر الماضي ، لتدخل بذلك فى منافسة قوية مع شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية وهى "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات".
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