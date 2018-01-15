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ثقافة وفنون
جنات تنتهي من اخترت أكون معاك
الإثنين 15 يناير 2018 05:26 م
جنات
أخر الأخبار
جنات
أحمد حمدي
علمت "المال" أن النجمة المغربية جنات انتهت من تسجيل أغنية "اخترت أكون معاك" في ألبومها الغنائي الجديد اليومين الماضيين.
والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن محمد رفاعي.
من ناحية أخرى، تقوم جنات حاليًا باختيار أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقى.
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