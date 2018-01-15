ثنائي الزمالك يقتربان من الإسماعيلى

على المصرى



اقترب الثنائى أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لنادى الزمالك، وزميله بالقلعة البيضاء، على فتحى الظهير الأيسر، من الانضمام للنادى الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر، وفقًا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم، التى تعطي اللاعبين الحق فى فسخ تعاقدهما،



وقد أمهلت الجبلاية، الأندية ومنها الزمالك، ضرورة تسوية الأمر مع اللاعبين المتواجدين على قائمة الانتظار، قبل أن يتم فسخ تعاقدهم بشكل تلقائي.



وانتهت مهلة اتحاد الكرة للأندية، أمس الأحد، وفقًا لخطاب الجبلاية، الذى حصلت "المال" على صورة منه، وأصبح من حقهما التوقيع لأى نادٍ فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدون الرجوع لنادى الزمالك، الذى لن يستفيد من عائد بيع الثنائى، بعدما قيد مسئولو الزمالك الثنائي في قائمة الانتظار خلال الموسم الحالي، بعد تعذر بيعهما في الانتقالات الصيفية الماضية.

