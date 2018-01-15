EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
ثنائي الزمالك يقتربان من الإسماعيلى
الإثنين 15 يناير 2018 05:19 م
علي فتحي
أخر الأخبار
علي فتحي
على المصرى
اقترب الثنائى أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لنادى الزمالك، وزميله بالقلعة البيضاء، على فتحى الظهير الأيسر، من الانضمام للنادى الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر، وفقًا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم، التى تعطي اللاعبين الحق فى فسخ تعاقدهما،
وقد أمهلت الجبلاية، الأندية ومنها الزمالك، ضرورة تسوية الأمر مع اللاعبين المتواجدين على قائمة الانتظار، قبل أن يتم فسخ تعاقدهم بشكل تلقائي.
وانتهت مهلة اتحاد الكرة للأندية، أمس الأحد، وفقًا لخطاب الجبلاية، الذى حصلت "المال" على صورة منه، وأصبح من حقهما التوقيع لأى نادٍ فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدون الرجوع لنادى الزمالك، الذى لن يستفيد من عائد بيع الثنائى، بعدما قيد مسئولو الزمالك الثنائي في قائمة الانتظار خلال الموسم الحالي، بعد تعذر بيعهما في الانتقالات الصيفية الماضية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا