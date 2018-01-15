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سيـــاســة
حزب المؤتمر: السيسي أعاد الاعتبار للصناعة المصرية
الإثنين 15 يناير 2018 05:09 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
سلوى عثمان
أشاد حزب المؤتمر بالمشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظة المنوفية اليوم، معتبرا تصريحات الرئيس حول الصناعة المصرية انتصارًا لها، وإعادة ريادة مصر فى مجال الصناعات الوطنية.
وطالب حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب من الحكومة الاسراع فى حل مشكلات جميع الصناعات المصرية خاصة ان الجميع يعلم ويعى جيدًا أن أى اقتصاد لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال حل مشكلات الصناعة وتحديثها.
مؤكدًا ثقته الكاملة وبلا حدود فى قدرة الرئيس السيسى على حل جميع مشكلات وأزمات الصناعة المصرية، وتحديث صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الاخرى.
وأكد حزب المؤتمر ثقته الكاملة فى قدرة الدولة المصرية بعد التصريحات المهمة للرئيس السيسى على فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها التى ورثتها الحكومة الحالية خاصة مشكلات وأزمات صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب والألومنيوم والسيارات وغيرها من الصناعات الاخرى بعد ان تهالكت المعدات والآلات بغالبية المصانع والشركات إضافة إلى ضعف هياكلها الإدارية والمالية، لدرجة أن هناك عددًا من الشركات أصبحت تسحب على المكشوف من البنوك نتيجة الخسائر المتراكمة لديها وعدم قدرتها على الانتاج بكامل طاقتها.
وطالب من الحكومة بالبدء فى إصلاح الهياكل الادارية والمالية والفنية فى جميع الشركات والمصانع، وفى مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام.
وقال حزب المؤتمر إن نجاح الحكومة فى حل مشكلات الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة والمتوقفة سوف يكفل خلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المنتجات الصناعية وتصدير الصناعات المصرية لمختلف دول العالم.
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