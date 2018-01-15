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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تجرى جولات ميدانية على موزعيها قبل تقديم خدمات we
الإثنين 15 يناير 2018 04:36 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
المال – خاص
علمت "المال" أن لجان تفتيش من المصرية للاتصالات تجرى حاليًا جولات ميدانية على فروع موزعيها المعتمدين للوقوف على جاهزية المنافذ قبل تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول we للجمهور.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"المال" عن بدء عمل موزعى المصرية للاتصالات رسميًا اليوم الاثنين.
وكانت "المال" قد انفردت فى ديسمبر الماضى بالكشف عن موعد مزاولة موزعي الشركة المصرية للاتصالات، مزاولة نشاط تقديم خدمات المحمول رسميًا بالسوق المحلية، وهو منتصف يناير الجارى.
يشار إلى أن «المصرية» اتفقت بشكل مبدئى منذ أشهر مع مجموعة موزعين للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» -حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح- ومن أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، إضافة الى فرست كوم، كمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت.
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