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استثمار
وزيرة السياحة تعقد اجتماعًا لاستعراض خطط العمل الحالية
الإثنين 15 يناير 2018 03:38 م
رانيا المشاط
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وكيل البنك المركزي
المال - خاص
عقدت رانيا المشاط وزيرة السياحة، صباح اليوم، اجتماعًا مع عادلة رجب نائبة الوزيرة لاستعراض خطط العمل الحالية ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحى.
وأكدت الوزيرة أهمية السياحة ودورها في دعم اقتصاديات الدول، وأهمية إحراز تقدم ونجاح الوزارة لتكون نموذجًا يحتذى به عالميا بالتعاون مع كل خبرات القطاع السياحى في الوزارة وأيضا من المستثمرين والعاملين بالقطاع.
وقامت الدكتورة عادلة رجب، خلال الاجتماع، بعرض أهم الملفات بالوزارة والقطاع السياحى، وأشارت إلى أن الأرقام السياحية تعكس التحسن الملحوظ الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة من بعض الأسواق الواعدة كالسوق الصينية والأوكرانية وغيرهما.
كما استعرضت نائبة الوزيرة برنامج الوزارة الجديد لتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف ودوره في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أنه يتم العمل حاليًا على صرف مستحقات منظمي الرحلات السياحية المتأخرة في برنامج تحفيز الطيران السابق 2015/2016 وشرحت أسباب تأخر السداد.
وعقب الاجتماع قامت الدكتورة رانيا المشاط بعمل جولة بديوان عام الوزارة للتعرف على العاملين بالقطاعات المختلفة بالوزارة.
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