EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
البرلمان يقر قرض البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار
الإثنين 15 يناير 2018 03:31 م
البرلمان
أخر الأخبار
البرلمان
ياسمين فواز
وافق البرلمان اليوم على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2018، بشأن قرض تمويل سياسيات التنمية للدعم المالى والطاقة المستدامة، بين مصر والبنك الدولى بمبلغ مليار و150 مليون دولار.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القروض التي تحصل عليها مصر تأتى بسبب ما نعانى منه من مشكلات، مؤكدا أنها "في أيدٍ أمينة".
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، أنه لا سبيل للخروج من نفق القروض سوى بالعمل.
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات واسعة من النواب، بسبب سياسة القروض التي تنتهجها الحكومة، كما أعرب البعض عن تخوفهم من كثرة تلك القروض وفوائدها.
ووفقا للنائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، في تصريحاته لـ"المال"، أن الحكومة تحمل الأجيال القادمة فوائد تلك القروض، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن الحلول السريعة دون محاولات فعليه للنهضة بالأوضاع الاقتصادية الحالية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا