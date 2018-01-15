البرلمان يقر قرض البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار

البرلمان



ياسمين فواز



وافق البرلمان اليوم على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2018، بشأن قرض تمويل سياسيات التنمية للدعم المالى والطاقة المستدامة، بين مصر والبنك الدولى بمبلغ مليار و150 مليون دولار.



وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القروض التي تحصل عليها مصر تأتى بسبب ما نعانى منه من مشكلات، مؤكدا أنها "في أيدٍ أمينة".



وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، أنه لا سبيل للخروج من نفق القروض سوى بالعمل.



وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات واسعة من النواب، بسبب سياسة القروض التي تنتهجها الحكومة، كما أعرب البعض عن تخوفهم من كثرة تلك القروض وفوائدها.



ووفقا للنائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، في تصريحاته لـ"المال"، أن الحكومة تحمل الأجيال القادمة فوائد تلك القروض، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن الحلول السريعة دون محاولات فعليه للنهضة بالأوضاع الاقتصادية الحالية.