السيسي للسودان وإثيوبيا: لا نتآمر ولن نحارب أشقاءنا

المال ـ خاص:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أي دولة أخرى، ووجه حديثه للسودان وأثيوبيا قائلا: مصر لا تتآمر .. لنا سياسة ثابتة هدفها البناء والتنمية والتعمير.. تعالوا ندور دايما على السلام، شعوبنا محتاجة ده".





أضاف الرئيس أن مصر لن تحارب أشقاءها باي حال من الأحوال، مطالبا الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعدم الإساءة إلى الدول الشقيقة رغم التصريحات التي خرجت من مسئولين سودانيين تفيد بمخاوفهم من قيام مصر بشن هجمات عسكرية على السودان.





وقال مسئولون في السودان خلال الأيام القليلة الماضية إنهم رصدوا تهديدات عسكرية مصرية من جهة الحدود مع إريتريا، وأغلقت السودان حدودها الشرقية وحركت جزءا من قواتها العسكرية جهة الحدود، وقال وزير الخارجية الأثيوبية خلال زيارته للخرطوم أمس إن اثيوبيا تقف مع السودان في مواجهة التهديدات الإقليمية، وتنتظر مصر زيارة من رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هذا الأسبوع.





وذكر السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية اليوم، أن مصر تبني قواتها المسلحة لحماية السلام وليس للاعتداء على أحد، مؤكدا أن تقوية وتدعيم الجيش هو من مطالب الأمن القومي المصري طبقا لمفاهيم الأمن، وتابع: "بقول الكلام ده عشان دي تبقى رسالة لأشقائنا في السودان.. معندناش استعداد نضيع وقتنا وجهدنا في خلافات".