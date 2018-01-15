24 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

نقابة المهندسين

رحاب صبحى



واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين وسط حالة من الهدوء، تلقي طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذي بدأ في التاسعة صباحا حتى الثامنة مساءً، ويستمر فتح باب الترشح حتى الـ22 من يناير الحالى.



وقال المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة استقبلت أوراق 24 مرشحًا حتى الآن، من بينهم 3 على مقعد نقيب أسيوط، مشيرا إلى أنها مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في الـ23 من فبراير المقبل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.



وأوضح محمد فرغلي محفوظ سكرتير اللجنة، إن اللجنة تواصل عملها في هدوء تام، حيث تقدم في اليوم الأول 19 مرشحًا، بينما في الأيام الثاني والثالث والرابع 3 مرشحون فقط، ولم يتقدم سوى مرشحين خلال الفترة من 12 - 15 يناير، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا خلال دقائق وأمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.



يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستجرى على مقاعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.