EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
24 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط
الإثنين 15 يناير 2018 02:48 م
نقابة المهندسين
أخر الأخبار
نقابة المهندسين
رحاب صبحى
واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين وسط حالة من الهدوء، تلقي طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذي بدأ في التاسعة صباحا حتى الثامنة مساءً، ويستمر فتح باب الترشح حتى الـ22 من يناير الحالى.
وقال المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة استقبلت أوراق 24 مرشحًا حتى الآن، من بينهم 3 على مقعد نقيب أسيوط، مشيرا إلى أنها مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في الـ23 من فبراير المقبل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.
وأوضح محمد فرغلي محفوظ سكرتير اللجنة، إن اللجنة تواصل عملها في هدوء تام، حيث تقدم في اليوم الأول 19 مرشحًا، بينما في الأيام الثاني والثالث والرابع 3 مرشحون فقط، ولم يتقدم سوى مرشحين خلال الفترة من 12 - 15 يناير، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا خلال دقائق وأمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.
يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستجرى على مقاعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا