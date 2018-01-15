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ثقافة وفنون
عبد الدايم: أتمنى استكمال ما بدأه حلمي النمنم
الإثنين 15 يناير 2018 02:43 م
حلمي النمنم 1
أخر الأخبار
حلمي النمنم 1
علي راشد:
"فخورة بما حققته في دار الأوبرا، وأنني فنانة، وأول سيدة تتقلد مهام منصب "وزيرة" للثقافة، وأعتز بثقة الإدارة السياسية، وهي مسئولية كبيرة".. هكذا بدأت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حديثها صباح اليوم، مع عدد من الصحفيين، بعد أن تسلمت مهام عملها بمقر مكتبها بالزمالك.
وقالت عبد الدايم، إن أولى مهامها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49، وسنبدأ مباشرة فور عودة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب من الكويت، ونستكمل ما بدأه الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، لكي يخرج المعرض في أحسن صوره من خلال التعاون مع كافة قطاعات الوزارة لتقديم أنشطة كثيرة ومتنوعة خلال المعرض.
وأضافت وزيرة الثقافة، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة من أهم الملفات التي توليها أهتماما كبيرا، حتى تقدم الخدمة التي نأمل أن تحققها للجمهور، مشيرا إلى أن خطتها هي وجود الثقافة خارج الجدران مما سيسمح بتقديم أنشطة عديدة، متمنية استكمال ما بدأه الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، واصفة مشواره بـ"المحترم"، موضحة أن الرئيس المقبل لدار الأوبرا سيكون أحد أبنائها وليس من خارجها.
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