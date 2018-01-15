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اقتصاد وأسواق
غدا.. قبول طلبات 6 تخصصات طبية للعمل بدولة خليجية
الإثنين 15 يناير 2018 02:34 م
سعفان القوى العاملة
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محمد سعفان القوى العاملة
دعاء حسني:
تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء وحتي الخميس المقبل، في قبول الأطباء من الذكور والإناث من 6 تخصصات طبية مختلفة، الراغبين في العمل بإحدى الشركات الطبيبة بإحدى دولة الخليج، برواتب مجزية، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة في البيان الصحفي الصادر عن الوزرة اليوم، أن التخصصات الطبية المطلوبة تتمثل في جراحة عامة ، وقلب وأوعية دموية ، ومخ وأعصاب ، وعظام، وعيون من الذكور، وطبيب أخصائي أطفال من الإناث.
وأضاف الوزير، أن الطلبات تقدم من غدا الثلاثاء حتي الخميس الموافق 18 يناير 2018 إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج ، والخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
وأوضح "سعفان" أنه من المقرر إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين يومي الأحد والأثنين القادمين من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص، وذلك تحت إشراف الوزارة.
كما تقوم اللجنة بإجراء مقابلة مع 9 تخصصات طبية سبق ترشحهم في أواخر عام 2017 وهم : أطباء استشاري نساء وولادة ، ومسالك بوليه، وأطفال ، وأخصائي أنف وأذن وحنجرة ، وجهاز هضمي، وجلدية ، وأسنان زراعة وتركيبات، وتقويم.
وقال الوزير: إن المستشار العمالي أحمد يوسف عبد العظيم بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
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