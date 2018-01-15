جامعة القاهرة: امتحانات طلاب التعليم المدمج السبت المقبل

جامعة القاهرة 22

المال - خاص:



أنهى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، كافة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات دور يناير2018 لطلاب التعليم المدمج الذى اعتمدته الجامعة كبديل مطور عن نظام التعليم المفتوح، ليمنح برامج مهنية مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 20 يناير الجارى، وتستمر حتى يوم الخميس أول فبراير المقبل.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت خلال هذا الفصل الدراسى بتقديم نظام إدارة التعلم «موديل» لتدريب الدارسين وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذا النظام وتنمية قدراتهم على التعامل مع المعطيات التكنولوجبة الجديدة في مجالات التعليم المدمج، فضلاً عن استخدام الاختبارات المتصلة ببنوك الأسئلة والتكاليف عبر الشبكة والاستبيان الرقمي، ومنتديات النقاش لتدريب الطلاب وتنمية قدراتهم على التعامل مع تلك المعطيات، وتنمية مهاراتهم وتدعيم اتصالهم برجال الصناعة والبنوك والنقابات المهنية.



وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة توفر في برامج التعليم المدمج لقاءات دورية وجهاً لوجه ومحاضرات إلكترونية وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة وكتاب إلكتروني وتقوم ببث مجموعة من المحاضرات والاختبارات عن طريق الوسائط التفاعلية، مشيراً إلي أن التعليم المدمج يأتي ضمن جهود إدارة الجامعة للتحول بها إلى جامعة من الجيل الثالث من خلال المشاركة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سامى مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، انه نحو ١٩٨٩ طالب وطالبة سيؤدون امتحانات دور يناير 2018، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بالمقرالرئيسي بالجامعة (المبنى التعليمي ٢)، وبفروع المركز بمختلف محافظات الجمهورية وبإشراف كامل لأعضاء هيئة التدريس . وأضاف ان قاعات الامتحانات بالمقر الرئيسى والأقاليم مزودة بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة وتحقيق اعلى قدر من الانضباط داخل اللجان.



وتم اعلان جداول الامتحانات ونوعيتها (مقالى أو بابل شيت) للطلاب على صفحاتهم الشخصية على موقع المركز على شبكة الانترنت. وسيتم الإعلان تباعاً على الموقع ذاته عن قواعد ومواعيد قبول الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية اثناء فترة الامتحانات