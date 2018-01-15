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عيار 24
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اقتصاد وأسواق
الذهب يواصل التحليق.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها
الإثنين 15 يناير 2018 02:16 م
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب مستوى قياسيًا، مرتفعة بـ2 جنيه، اليوم الإثنين، فى بداية التعاملات الصباحية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1343 دولارا.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت مسجلة 658 جنيها، بدلا من 656 أمس.
وأضاف واصف أن عيار ١٨ سجل 664 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 751 جنيها مقابل 746 جنيها، وصعدت الأوقية لنحو 1343 دولارا بدلا من 1338، وسجل الجنيه الذهب 5260 جنيها مقابل 5245.
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