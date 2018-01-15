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سيـــاســة
تغيير مواعيد الزيارة الرسمية للأهرامات
الإثنين 15 يناير 2018 02:10 م
رئيسة جمهورية موريشيوس تزور الأهرامات
أخر الأخبار
رئيسة جمهورية موريشيوس تزور الأهرامات
دعاء محمود:
بدأت منطقة آثار الهرم اليوم الإثنين، في استقبال زائريها من المصريين والأجانب من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بدلا من الساعة الثامنة صباحا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة.
وأوضح أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم، أن تغيير مواعيد الزيارة الرسمية في هذا التوقيت تحديدا جاء بالتوازي مع بدء موسم سياحي جديد، مما يساهم في زيادة التدفق السياحي للمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الآثار كانت قد وافقت على مد ساعات العمل بمعبدي كوم اميو وإدفو لمدة ساعة بعد مواعيد الزيارة الرسمية، نظرا للسدة الشتوية لنهر النيل والتي تتسبب في بعض الأحيان في تأخير وصول البواخر والسفن النيلية.
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