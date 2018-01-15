الإسماعيلية وولاية يانجزهو الصينية تبحثان سبل التعاون الاقتصادي

طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

نادية صابر:



استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، وفدا من أعضاء حكومة ولاية يانجزهو الصينية، برئاسة شيه زينغىن رئيس الولاية يرافقه مديرى العموم لمديريات الإسكان والتعمير والتجارة والشئون الخارجية والحدائق والغابات والأمين العام لحكومة بلدية يانجزهو.



وتأتى زيارة الوفد الصينى لمحافظة الإسماعيلية بهدف التعرف على المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية والتجارب والنماذج الناجحة وبحث ومناقشة سبل وآليات تعزيز التعاون فيما بين الإسماعيلية وولاية يانجزهو الصينية وتبادل الخبرات والثقافات ومناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، وذلك فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين وبروتوكولات التعاون وتبادل الوفود والخبرات والثقافات.



وخلال استقبال محافظ الإسماعيلية لأعضاء الوفد الصينى إستعرض المحافظ أهم المقومات والمزايا التى تتمتع بها الإسماعيلية وفرص الاستثمار المتاحة على أرضها بالإضافة إلى إستعراض أهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها فى الفترة الحالية.



وقد ناقش المحافظ ورئيس الوفد الصينى مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لإقامة حديقة صينية بالإسماعيلية تكون رمزا للصداقة المصرية الصينية، رإضافة الى التعاون بين الجانبين فى مجال إنشاء وتطوير الحدائق بالإضافة الى المشروعات الاستثمارية المشتركة.