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سيـــاســة
السادات: ندرس دعم مرشح رئاسي رغم انسحابنا
الإثنين 15 يناير 2018 01:48 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
سلوى عثمان
صرح المرشح الرئاسي المنسحب محمد أنور السادات اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر حزب الإصلاح والتنمية، بأن الحزب سيدرس دعم مرشح رئاسي بعد غلق اللجنة العليا للانتخابات باب الترشيح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وأكد أنه لا يخاف من خوض الانتخابات الرئاسية ولكن الظروف السياسية الحالية وما يمكن أن يحدث لشباب الحملة جعلته يتراجع، وأن قراره جاء بعد الاستماع لأمناء الحزب وكان القرار ليس فرديا.
وأضاف السادات أن البرنامج الانتخابي الذي قد أصدره للترشح متاح لأي مرشح آخر يرى فيه ما هو ملائم للتنفيذ وهو ليس حكرا عليه.
ورغم أن الحزب وضع لافتة باعتبار السادات مرشح الانتخابات الرئاسية 2018 ووزع ملخص البرنامج الانتخابي للسادات في المؤتمر، إلا أنه في نهاية المؤتمر أعلن أنه لن يكون من المرشحين في الانتخابات المقبلة.
السيسي
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