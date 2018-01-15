أنور السادات يتراجع عن ترشحه للرئاسة

محمد أنور السادات

سلوى عثمان



أعلن محمد أنور السوادات منذ قليل في المؤتمر الصفحي الذي يعقده حاليا، أنه لا نية له للترشح لرئاسة الجمهورية، موضحا أنه لاقى العديد من المضايقات في الفترة الماضية منها عدم رد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على خطابه الذي وجهه للمجلس لدخول المجلس وعرض رؤيته الانتخابية على النواب، وذلك للتمكن من الحصول على 25 توقيع من أعضاء المجلس كشرط لترشحه للرئاسة.



وقال السادات إنه حاول أكثر من مرة عقد مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة ولكن كان يقابل بالرفض بسبب المضايقات الأمنية فكانت تأتي له تقارير من أمناء المحافظات بمضايقات يتعرض المواطنون عند تحرير توكيلات خاصة بالمناطق النائية.

