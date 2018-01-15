موانئ المنطقة الاقتصادية تحقق أرباحا 2.9 مليار جنيه خلال 2017

أنفاق قناة السويس

نادية صابر وأمانى العزازي:



صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ المنطقة الستة وهم في المنطقة الجنوبية الأدبية والعين السخنة والطور، وفي المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد والعريش حققت خلال العام 2017 أرباحاً بلغت 2.9 مليار جنيه، جـاء ذلك خلال البيان السنوي الذي أصدرته المنطقة الاقتصادية عن الحركة الملاحية بموانئ المنطقة.



وجــاء فـي البيـان أن مينـاء الأدبـية حقـق 11 % نمـواً فـي حـركة التداول للنصـف الأول للـعـام الحـالــي 2017 2018/ مقارنة بالعام 20162017/حيث استقبل ميناء الأدبية عدد سفن 251 سفينة منها 124 سفينة للبضائع العامة، و69 سفينة بضائع صب جاف، و58 ناقلات زيوت وكيماويات وبلغ إجمالي التداول للنصف الأول للعام الحالي 4.4 مليون طن مقارنة بـــ3.9 مليون طن للنصف الأول بمعدل نمو بلغ 11% للعام الثاني على التوالي.



أما بالنسبة للبضائع عامة فقد بلغ حجم التداول 1.5 مليون طن، و2.3 مليون طن بضائع صب جاف، و600 ألف طن بضائع صب سائل، وشكلت الواردات نسبة 64 % والصادرات نسبة 36%، كما شهد الميناء ارتفاعا ً في حركة الشاحنات حيث بلغ إجمالي حركة الشاحنات والنقل المترددة على الميناء عدد 130 ألف شاحنة خلال الفترة الماضية.



وعن الحركة الملاحية في ميناء السخنة استقبل الميناء عدد 439 سفينة خلال عام 2017 منها 273 سفينة حاويات، و8 سفن صب جاف بحمولة 290 ألف طن، و69 سفينة صب سائل بحمولة 39 مليون طن، و79 سفينة بضائع عامة بحمولة 206 مليون طن، كما استقبل الميناء 10 سفن سياحية خلال هذا العام.



وبالنسبة لموانئ المنطقة الشمالية (غرب و شرق بورسعيد و العريش البحري) فقد بلغ إجمالي السفن الواردة بالموانئ الثلاثة عدد 3536 سفينة كما بلغت الطاقة المحققة لإجمالي أعداد الحاويات المتداولة خلال تلك الفترة

2636 ألف حاوية مكافئة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 2081 سفينة من السفن المتوسط والكبيرة والتي تتراوح حمولتها ما بين 10 و12 ألف حاوية ما بين سفن حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل، بالإضافة الى السفن الأخرى وتشمل (القاطرات، السفن الحربية، وسفن الاصلاح، سفن الأبحاث العلمية) بإجمالي عدد 1169 سفينة.



وأشارت المنطقة الاقتصادية في بيانها أنه بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين إلا أنه ثمة مؤشرات إيجابية شهدتها حركة السياحة لهذا العام ليستقبل ميناء غرب بورسعيد السياحي عدد 9 سفن سياحية بإجمالي عدد ركاب 7793 راكب من جنسيات مختلفة.



كما استقبل ميناء شرق بورسعيد المحوري عن تلك الفترة إجمالي عدد 1473 سفينة من سفن الحاويات العملاقة مما يوضح ان الميناء قادر على استيعاب تلك الانواع من السفن حيث يبلغ عمق الغاطس 15.5 متر ويعد استقبال هذه السفن إضافة حقيقية للميناء، وشهادة لكفاءته خاصة بعد عملية حفر القناة الجانبية، وأعمال التعميق والتطوير والتوسيع التي تمت بميناء شرق بورسعيد الذي، أصبح اليوم الأسرع نموًا، وله قدرة تنافسية عالية بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والتي تؤكد ثقة العالم في الكفاءات الوطنية المصرية التي تعمل به.



وشهد ميناء شرق بورسعيد نجاح تنفيذ أكبر مناورة دوران لأحد السفن العملاقة MAREN MAERSk والتي تعد أكبر سفينة حاويات بالعالم بدائرة الدوران أمام ميناء شرق بورسعيد، كما استقبل الميناء أكبر ناقلات الحاويات في العالم منها السفينة «Mette Maersk»، أحد سفن الحاويات العملاقة، حاملة 2262 السفينة الأضخم نوعا" إضافة إلى أنها من طراز Triple E ،وسفينة الحاويات MSC CRiSTiNA وتعتبر من أكبر السفن الحاويات في العالم والتي تبلغ حمولتها الكلية 141635 طن وطولها 366 متر والغاطس 14 متر.



أما ميناء العريش البحري فقد استقبل عدد 158 سفينة. فضلاً عن أن الميناء يعد متخصص في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحر المتوسط والبحر الأسود وبذلك يعد مركزاً لتصدير الأسمنت الأبيض، الجبس، الزلط، والملح بأنواعه بجانب الرمال المؤهلة لصناعة الزجاج النقي، كما يمكن استغلاله أيضا في استيراد الفحم اللازم لتشغيل المصانع.