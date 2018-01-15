مدبولي: استثمارات 5.727 مليار جنيه بمدينة السادات

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدداً من المشروعات التنموية بمدينة السادات محافظة المنوفية، بأن مدينة السادات، تشهد طفرة في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية والخدمية المختلفة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى النصف الأول (نهاية ديسمبر 2017) من العام المالي 2017/2018، حوالي 5 مليارات و727 مليون جنيه، (1.575 مليار جنيه في قطاع الإسكان، 3.653 مليار جنيه في قطاع المرافق، 418 مليون جنيه في قطاع الخدمات، 49 مليون جنيه في قطاع الزراعة، 32 مليون جنيه دراسات ومشتريات)، ومن المقرر أن تزيد هذه الاستثمارات بمقدار مليار و418 مليون جنيه حتى نهاية خطة العام المالي 2017/2018.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، وتم تخطيط مساحة 476 فداناً لإنشاء 10 آلاف وحدة أخرى بالمشروع، بجانب تنفيذ (360 وحدة بالمرحلة الأولى، و432 وحدة بالمرحلة الثانية)، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، موضحاً أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة المُنفذة بمعرفة الهيئة والقطاع الخاص 51659 وحدة + 1217 فيلا، ومن المقرر عند الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمدينة أن يتم إضافة 90 ألف وحدة سكنية أخرى.



وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن إجمالي قطع الأراضي السكنية المخططة بالمدينة 30822 قطعة، منها 17041 قطعة إسكان اجتماعي، وتم تخصيص 23003 قطع، وتسليم 10736 قطعة منها، ومن المقرر عند الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمدينة أن يتم إضافة 50 ألف قطعة أخري، كما أنه من المستهدف أن يصل عدد سكان المدينة إلى حوالي 1.5 مليون نسمة بدلاً من 300 ألف نسمة حالياً.



وقال المهندس علاء منيع: يجري تنفيذ 34 مبنى خدميا بمعرفة الهيئة، ويجري طرح تنفيذ 14 أخرى، بخلاف 2232 مبنى خدميا تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، ويجري تنفيذ 20 مبنى خدميا بمعرفة القطاع الخاص، إضافة إلى 130 مبنى خدميا تم الانتهاء من تنفيذها، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فداناً بالمحور المركزي 3، لإنشاء جامعة خاصة، وتخصيص مساحة 14000 م2 بالمحور المركزي 2، ومساحة حوالي 8 آلاف م2 بالمنطقة السكنية 17، لإنشاء مدرسة خاصة، ومدرسة على النظام الأمريكي، بجانب طرح 3 مدارس خاصة بنظام المظاريف المغلقة، إضافة إلى تسليم وزارة الاتصالات مساحة 50 فداناً لاقامة قرية تكنولوجية، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي منها، موضحاً أنه بانتهاء أعمال المخطط الاستراتيجي من المقرر إضافة 350 مبني خدميا.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة بطاقة 350 ألف م3/يوم، ومحطتي آبار بطاقة إجمالية 86 ألف م3/يوم، ومحطة تنقية مياه الشرب السطحية بطاقة 110 آلاف م3/يوم، وشبكات مياه بطول 630.34 كم، وخط انحدار قطر 1800 مم للربط بين المأخذ ومحطة الرفع، ويجري تنفيذ شبكات مياه بطول 210.43 كم، و10 آبار دعم بالحقلين الشمالي والجنوبي، وخطي مياه قطر 800 & 700 بمنطقة الامتداد، وأعمال الخط الإضافي للازدواج الناقل للمياه العكرة، ويجري طرح محطة تنقية مياه بطاقة 350 ألف م3/يوم، والخطوط الناقلة للمياه العكرة من الرافع حتي محطة التنقية، بينما في قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ بركتي أكسدة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 60 ألف م3/يوم، وشبكات صرف صحي بطول 580.78 كم، ويجري تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 310.18 كم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة إجمالية 100 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، بجانب تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة ثلاثياً، ورافع الصرف الصحي الآدمي وخطوط الانحدار حتي محطة المعالجة، و3 مراحل لشبكة الري بمياه الصرف المعالج ثلاثياً.



وأشار المهندس علاء منيع إلى أنه في قطاع الطرق، تم تنفيذ شبكات طرق بطول 518.72 كم، ويجري تنفيذ شبكات طرق بطول 163.90 كم، وتنفيذ الطريق الإقليمي المزدوج السريع شبين الكوم / السادات بطول 65 كم، وخط سكة حديد لربط مدينة السادات بخط المناشي إمبابة / ايتاي البارود، بتمويل 50 مليون جنيه، بجانب رفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين السكنية والصناعية، وإجراء الدراسات الفنية لطريق مدينة السادات – كفر الزيات، ليصبح أول طريق يربط الصحراوي بالزراعي، وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 3 محولات بطاقة 400 م.ف.ا، وشبكات كهرباء بطول 3780.6 كم، ووصلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء لـ5000 وحدة إسكان اجتماعي بحي الزينون، ومشروع إنارة طريق البريجات لمسافة 6.5 كيلو بنظام الطاقة الشمسية، ويجري تنفيذ محطتي كهرباء محولات الحي المتميز والمطورين، بطاقة 200 م.ف.ا و160 م.ف.ا، ومشروع تغيير أعمدة كهرباء مدخلي المدينة السكني والصناعي وطريق البراميتر ليصبح بنظام الليد، ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، وشبكات كهرباء بطول 414.73 كم، وشبكة كهرباء منطقة المطورين الصناعيين، وتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة المعالجة والمحطات الملحقة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه في قطاع الاتصالات، تم تنفيذ سنترال رئيسي + وحدة أونو، بطاقة إجمالية 65 ألف خط، وشبكات اتصالات بطول 869 كم، والأعمال المدنية والشبكة الرئيسية والثانوية لحي الزيتون، ويجري تنفيذ 5078 خطا لبعض المناطق بالمدينة.



وبالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي، قال المهندس علاء منيع: تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ8 مناطق سكنية (1، 2، 3، 4، 7، 8، 11، 12)، وجيمع المناطق الصناعية الحالية، ويجري العمل حالياً بمناطق ابني بيتك (س16، س18، س19)، والإسكان المتوسط "دار مصر" بالمنطقة السكنية 17، ويجري التجهيز للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمناطق السكنية (25، جزء من س 16، وجزء من س7، وحي الزينون) كما تم التعاقد علي مد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية (5، 6، 9، 10، 15، البراميتر) ويجري البدء لمد الغاز للمنطقة س5.



وأضاف: في قطاع الصناعة، بلغ عدد المصانع المنتجة 697 مصنعاً، برأس مال مستثمر 14.22 مليار جنيه، بإنتاج سنوي 1.6 مليار جنيه، وأتاحت 34 ألف فرصة عمل، بأجور سنوية 132 مليون جنيه، بينما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 630 مصنعاً، برأس مال مستثمر 6.4 مليار جني، بإنتاج سنوي 10 مليارات جنيه، ستوفر 21 ألف فرصة عمل، بأجور سنوية 30 مليون جنيه، ومن المقرر بانتهاء تنفيذ أعمال المخطط الاستراتيجي إضافة 1500 مصنع، براس مال مستثمر 30 مليار جنيه، وستوفر 90 ألف فرصة عمل، بأجور سنوية حوالي 500 مليون جنيه، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية بالمدينة 7 مناطق + الامتداد بمساحة 7620 فدانا، وبعد إزالة التعديات تم زيادة مساحة المنطقة الصناية لتصبح 15 ألف فدان (يجري تخطيط 7380 فداناً منها).