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بورصة وشركات
الرقابة المالية: إلغاء ترخيص أجياد صار نهائيا
الإثنين 15 يناير 2018 12:59 م
أجياد للاوراق المالية
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أجياد للاوراق المالية
رجب عزالدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار إلغاء ترخيص شركة أجياد لتداول الأوراق المالية صار نهائيا بعد انتهاء مدة التظلم القانونى من القرار.
واتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (130) لسنة 2016 بإلغاء ترخيص شركة أجياد وذلك إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الهيئة فى بيان للبورصة اليوم الإثنين " ورد إلينا ما يفيد عدم قيام الشركة بالتظلم من قرار إلغاء الترخيص وفوات الميعاد القانوني للتظلم من القرار، وبالتالي أصبح القرار نهائيا ولا يجوز التظلم منه أمام الهيئة".
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