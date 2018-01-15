Appenza تمول تطبيقا لشراء مستلزمات البقالة بقيمة 4 ملايين جنيه

تطبيقات للمحمول

محمد رجب



وافقت شركة أبنزا «Appenza» للبرمجيات العاملة فى مجال تطبيقات الموبايل، وإنشاء المواقع الإلكترونية وبرامج السوفت وير، على تمويل فكرة رائد الأعمال «شريف فادى» صاحب السبعة عشر عاما بـ 4 ملايين جنيه.



قال شريف فادى لـ«المال» إن فكرته هى عبارة عن تطبيق متاح على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» يستخدم فى تلبية جميع احتياجات الأسر المصرية يوميا من مستلزمات البقالة فى مناطق مصر الجديدة والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس كمرحلة أولى، ومن المقرر إطلاقه بداية يوليو المقبل.



وأضاف أن العميل سيتمكن من البحث عبر التطبيق عن اسم أقرب سوبر ماركت أو هايبر بالقرب منه والتعرف على عروضه الشرائية قبل التوجه مباشرة للشراء.



وتوقع فادى أن يتم استعادة الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع خلال 18 شهرا من بدء انطلاقه، يليها تحقيق أرباح سنوية تصل إلى 3 ملايين جنيه فى حالة اشتراك %1 فقط من سُكان المرحلة الأولى البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.



وسيبدأ المشروع بـ10 أفراد يزيد العدد إلى 30 فردا خلال اكتمال مرحلة التشغيل الأولى، وقبل الانتقال لتغطية مناطق جغرافية أخرى فى مراحل التشغيل التالية، والتى ستطلب بالتأكيد أفرادا جدد لضمان جودة التشغيل.



يذكر أن فادى أجل دراسته الجامعية لمدة عام واكتفى مؤقتاً بإتمام الثانوية العامة حتى يتفرغ تماماً لتنفيذ فكرته التى وجد لها من الدعم المادى ما شجعه على تنفيذها رغم كل محاولات الأهل والأقارب باستثناء والده إبعاده عن فكرته وعدم تأجيل دراسته إلا أنه كان مؤمنا بها.