إيجيبت تراست تصدر شهادات توقيع للمستثمرين الأجانب

رجال الأعمال والمستثمرين

❐ محمد كيوان: مفاوضات مع هيئة الاستثمار بشأن تكلفتها



المال ـ خاص



كشف محمد كيوان، رئيس الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات "إيجيبت تراست"، عن اعتزامها تقديم خدمة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى للمستثمرين الأجانب، الخاصة بتسجيل الشركات الجديدة لدى هيئة الاستثمار.



قال كيوان لـ"المال"، إن الشركة تفتتح مكتبا لها بهئية الاستثمار قبل نهاية يناير الجارى، وتتفاوض حاليا مع مسئوليها بشأن تكلفة إصدار هذه الشهادة، التى تصل مدتها عام واحد قابلة للتجديد، موضحا أن الغرض منها التيسير على المستثمرين بغرض إنجاز عملية التسجيل خلال أسرع وقت ممكن.



التوقيع الإلكترونى E-signature عبارة عن ملف رقمى صغير (شهادة رقمية) يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.



يشار إلى أن وزارة " الاتصالات " و" الاستثمار " اعتمدا قبل نهاية العام الماضى التوقيع الإلكترونى، كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.



وبحسب أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فى تصريحات سابقة لـ"المال"، فإن الهيئة شكلت لجنة لدراسة مطالب الشركات العاملة فى مجال التوقيع الإلكترونى، منها تفعيل تطبيقاته على شرائح المحمول، بجانب دراسة بنود التراخيص الممنوحة لها، وخلصت اللجنة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى لا تمنع تطبيق ذلك.