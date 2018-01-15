BDO Esnad تقدم خدمة العملاء لشركتين كندية وخليجية

بي دي أو إسناد

المال ـ خاص



تعاقدت شركة «BDO Esnad» لخدمات التعهيد ومراكز الاتصال، على تقديم خدمات الكول سنتر، لصالح شركتين، إحداهما كندية والأخرى خليجية من مصر.



قال سامح منتصر، رئيس BDO، إنها ستوفر بموجب العقد الأول خدمة العملاء لشركة كندية، تعمل فى قطاع التأمين على السيارات، من خلال 30 مقعدًا قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.



أوضح منتصر لـ«المال»، أن شركته توفر أيضا الخدمة ذاتها لشركة خليجية فى مجال حجوزات السياحة، والسفر أون لاين، من خلال 20 مقعدًا، كما تسعى إلى تحقيق نموا فى أعمالها خلال العام الحالى، بنسبة %30 عبر التوسع فى أسواق كندا، والخليج.



شدد على ضرورة الترويج لمصر مقصد عالمى لخدمات الكول سنتر، جاذب للاستثمارات الأجنبية بالأسواق الخارجية، بالتنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشعبة التعهيد فى جمعية اتصال، للاستفادة من حزمة الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها إقرار قانون موحد للاستثمار.



تعمل « BDO» العالمية فى مصر منذ 30 عاماً، وأسست فى 2008 شركة « BDO Esnad » لتقدم خدمات التعهيد فى مجالات المحاسبة والموارد البشرية ومراكز الاتصال، لعملائها بالسوق المحلية، أبرزهم «فودافون، وبريتش بتروليم، ونوفارتس، وأرستون، وطاقة عربية، وأسترازنكا، ومجموعة شركات السلاب، وعز العرب».



وبحسب ياسر القاضى، وزير الاتصالات فى حوار سابق نشرته «المال»، خلال سبتمبر الماضى، فإن حجم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخارجية، التى تتضمن خدمات التعهيد، وحزم الحلول والبرمجيات، تصل إلى 1.8 مليار دولار، تستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار، نهاية العام الجارى، و3 مليارات خلال 2019.



يشار إلى أن مصر حصلت فى أكتوبر 2016، على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد، من رابطة التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول، جزر فيجى، الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا، لتأتى ضمن قائمة أكبر 9 دول عالميا جذبا للاستثمارات فى مجال خدمات التعهيد، بعد غياب لأعوام طويلة عن الترتيب العالمى.