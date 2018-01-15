مصر للحياة تسترد أرضاً بالقاهرة بقيمة 700 مليون جنيه

أحمد عبد العزيز 111

الشاذلى جمعة ومدحت إسماعيل



استردت شركة مصر لتأمينات الحياة قطعة أرض مساحتها 32 ألف متر مربع، بمنطقة السواح، بالقاهرة، متنازع عليها مع شركة أعمال النقل – للتابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى.



وتسلمت الأرض شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، لتتولى تطويرها، وإقامة مشروع سكنى إدارى عليها.



من جانبه كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القيمة الاستثمارية للأرض تبلغ 700 مليون جنيه تقريبا.



وكان النزاع قد بدأ بعد شراء شركة مصر لتأمينات الحياة، الأرض من هيئة الحراسات، وقيامها بتأجيرها لصالح شركة أعمال النقل، التى أنشات عليها بعض المبانى، وعندما أرادت شركة الحياة سحب الأرض، رفضت «أعمال النقل»، وتم اللجوء للقضاء.



وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن شركته اتخذت مسارا وديا لإنهاء النزاع القضائى الذى استمر منذ 1994، مشيرا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة، ستسدد 100 مليون جنيه لشركة أعمال النقل، مقابل التسوية، مخصوما منها 13 مليون جنيه ، موزعة بواقع 10 ملايين جنيه مقابل حق انتفاع خلال فترة النزاع ، و 3 ملايين تعويضا عن قيمة المبانى ، كان قد تم سدادها قبل اتمام التسوية.



وقالت فتحية الشتيوى، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للشئون الفنية، إن شركتها تعمل على إقامة مشروع سكنى إدارى ترفيهى، يحقق عائدا جيدا، وفقا لنوع الرخصة التى ستحصل عليها من محافظة القاهرة، ونسب البناء، والارتفاعات، يلى ذلك تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومدة التنفيذ.





