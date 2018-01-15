EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بيان عاجل بالنواب يطالب وزير التنمية المحلية بالاعتذار للصعايدة
الإثنين 15 يناير 2018 11:27 ص
مصطفى بكرى
أخر الأخبار
مصطفى بكرى
ياسمين فواز
تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن التصريحات التي أدلى بها وزير التنمية المحلية الجديد أبو بكر الجندى ضد أبناء الصعيد.
وقال بكرى في بيانه العاجل إن الوزير أدلي بتصريحات لأحد البرامج التليفزيونية قال فيها "سنشجع الاستثمار في الصعيد لخلق فرص عمل ونبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر وييجوا القاهرة عشان يبحثوا عن فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات"، مؤكدا أن هذه التصريحات أثارت أبناء الصعيد بكل فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية لكونها تعكس عنصرية شديدة في النظر للمصريين من أبناء الصعيد.
وشدد بكرى على أنه كان يتعين علي الوزير عدم استخدام هذه اللغة التي تعكس دونية في النظرة لأبناء الصعيد وتخصهم وحدهم بالمسئولية عن العشوائيات، لافتا إلى أن تلك التصريحات تذكرنا بتصريحات سابقة أثارت ضجة في حينه عندما صدرت عن أحد أعضاء مجلس الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ عندما هدد بطرد الصعايدة عن مصر.
وتابع بكرى: "الوزير يعلم أن العشوائيات لن تنتهي بوقف تدفق أبناء الصعيد إلي القاهرة بحثا عن لقمة عيش كريمة ولكن ستنتهي بانتهاء الفقر الذي طال أبناء مصر جميعا، لا فرق بين أبناء الصعيد وأبناء بحرى"، متسائلا: "إذا كانت تلك نظرة الوزير الجديد فكيف سيتعامل معهم؟"، مطالبا الوزير بالاعتذار لكل أبناء الصعيد جميعا علي هذه الإهانة التي ذكرتهم بإهانات سابقة لحقت الرجال والنساء علي السواء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا