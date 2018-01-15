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عقـــارات
عاصم الجزار: تنمية شمال سيناء وتطوير العشوائيات أهم الأولويات
الإثنين 15 يناير 2018 11:01 ص
عاصم الجزار
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الجزار: نسعى لتنمية عمرانية متكاملة
عاصم الجزار
بدور إبراهيم
قال نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، رئيس هيئة التخطيط العمراني، عاصم الجزار، عقب توليه منصبه الجديد، إن هناك عدة ملفات مهمة، يضعها على أجندة أولوياته في هذه المرحلة.
أوضح الجزار في تصريح لـ«المال»، أن من الملفات المهمة إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية لشمال سيناء.
ولفت إلى أنه من الضروري سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية، غير الآمنة، وتحديث منطقة مثلث ماسبيرو، لما تمثله من أهمية لتطوير قلب القاهرة التاريخية، وإنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليشكلا عاصمة مصر الجديدة.
الإسكان
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