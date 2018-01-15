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استثمار
وزيرة السياحة تبدأ عملها بلقاء كبار مستثمرى القطاع
الإثنين 15 يناير 2018 10:52 ص
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
دعاء محمود
بدأت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة الجديدة، أعمالها بدعوة كبار مستثمرى القطاع لاجتماع يناقش كيفية النهوض به.
ووافق مجلس النواب ظهر أمس، على مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء تعديل وزارى شمل 4 حقائب، هى السياحة، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.
وأكدت مصادر أنه من المقرر أن يشارك بالاجتماع، الذى يعقد والجريدة ماثلة للطبع، نورا على، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، وحسام الشاعر، رئيس مجموعة بلو سكاى، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بالإضافة إلى كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وعددا أخر من المستثمرين.
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج إلى النظر إليها بعين الاعتبار، أبرزها قانون السياحة الموحد، وملف الحج والعمرة، وتحسين الصورة الذهنية، وإعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة.
من جانبها أعربت نورا على، عن سعادتها وتفاؤلها بتولى سيدة حقيبة وزارة السياحة، مؤكدة أنها خطوة جيدة، وتعد إنجازا للمرأة المصرية.
وأضافت أن هناك العديد من الملفات الهامة تنتظر الوزيرة ، منها التسويق للمنتج السياحى المصرى، وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج، وإعادة العلاقات الطيبة مع منظمى الرحلات الأجانب، وسداد جانب من مستحقاتهم.
وأشارت إلى أنه لابد من إعادة النظر فى عمل هيئة تنشيط السياحة، والمكاتب الخارجية، والعمل على الانتهاء من قانون السياحة الموحد، وحسم ملف الحج والعمرة.
وقال الهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، رئيس مجموعة إيمكو للسياحة، إنه متفائل بالتعديل الوزارى، مشيداً باختيار المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط، لتولى منصب وزير السياحة، مشيرا إلى تميزها وقدرتها على تحقيق النجاح فى إدارة الملف السياحى.
وشغلت «المشاط» منصب وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، لمدة 11 عاما، سعت خلالها لتطوير إستراتيجية السياسة النقدية، وهو المحور الذى دُشن فى 2005، ضمن برنامج الإصلاح المصرفى.
كما عملت اقتصادى أول بصندوق النقد الدولى بواشنطن، قبل انضمامها للبنك المركزى المصرى فى 2005، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، بين عامى 2011 – 2013.
السياحة
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