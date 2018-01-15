الكهرباء: مناقصة شمسية على الشركات العالمية خلال أيام

محمد شاكر 555669

عمر سالم



تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لطرح مناقصة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات على الشركات العالمية بنهاية شهر يناير الحالى.



وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ"المـال" أن المناقصة ستقوم فيها الشركات بتقديم سابقة الخبرة، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينها.



وأضافت أن المناقصة المزمع طرحها لإنشاء محطات طاقة شمسية ستكون فى أسوان والمنيا بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بموجب اتفاقية شراء الطاقة، وستقام المشروعات على الأراضى المخصصة للهيئة، والتى يصل إجمالها نحو 7872 كيلومترا مربعا.



يذكر أن الحكومة قامت بتخصيص نحو 1420 كيلومترا مربعا بمنطقة خليج السويس لإنشاء محطات رياح تستوعب قدرات تصل إلى 7 آلاف ميجا وات، بالإضافة إلى 2200 كيلومترا مربعا بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، و4200 كيلومترا مربعا لإنشاء محطات شمس ورياح بغرب النيل فى محافظات بنى سويف، والمنيا، والوادى الجديد"، وتخصيص 1500 كيلو متر مربع بكوم أمبو "بمنطقة بنبان" لإنشاء محطات شمسية، و15 كيلومترا مربعا بكوم أمبو.



وأشارت المصادر إلى أن ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ حددت ﺃﻗﺼﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 3.8 ﺳﻨﺖ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻫﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻯ ﺑﺎﻭﺭ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 600 ﻣﻴﺠﺎوﺍﺕ.



ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺪﺓ 25 ﻋﺎﻣﺎ، وتأتى تلك المشروعات ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2017 / 2022 وضمن مخطط توليد %20 طاقة متجددة بحلول 2022.



وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء ستتوسع فى مشروعات المناقصات التنافسية لاسيما أنها الأفضل للوزارة خلال الفترة المقبلة بدلاً من مشروعات تعريفة شراء الطاقة.



فى سياق آخر، قالت المصادر إنه تم طرح مناقصة على الشركات العالمية لتنفيذ أول محطة طاقة شمسية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، على الشركات اليابانية والمصرية نهاية ديسمبر الماضى.



وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ«المـال» عن أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «JICA» الممولة للمشروع اشترطت قصر تنفيذه على الشركات اليابانية أو «المصرية - اليابانية»، وبنسبة لا تقل عن %50 للجانب اليابانى، وسيتم فتح باب تلقى العروض خلال فبراير المقبل.



وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 70 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.2 مليار، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية، ودراسة الجدوى مطلع العام الماضى، بالتعاون مع الحكومة اليابانية.



وينفذ المشروع بنظام الخلايا الشمسية الفوتوفلطية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وتم اختيار الغردقة لتمتعها بنسبة سطوع شمسى مرتفعة، وسيسهم فى تحويل الغردقة إلى منطقة خضراء، وجاذبة للسياحة.