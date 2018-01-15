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عقـــارات
تركيب عدادات مياه لـ1848 وحدة إسكان اجتماعي بزهراء المنيا الجديدة
الإثنين 15 يناير 2018 10:05 ص
المصريين للإسكان
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المصريين للإسكان
المال - خاص
صرح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم البدء في تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع لـ1848 وحدة سكنية (77 عمارة)، بالإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء المنيا الجديدة، ويجري الاستعداد لتركيب العدادت مسبوقة الدفع لـ5256 وحدة أخرى (219 عمارة)، حيث تم توريد 10 آلاف عداد لجهاز المدينة، موضحاً أن هذه التجربة الأولي لتركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطن بعد تركيب عدادات المياه والكهرباء.
وقال المهندس محمد مصطفى أحمد: يتم تركيب العدادات تحت الإشراف المباشر لجهاز المدينة، وذلك بعد استلام منظومة المرافق والتحصيل والتعاقد بشكل كامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حيث أصبحت المنظومة تدار بالكامل من خلال جهاز المدينة، مضيفاً أن تجربة تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمدينة، هي الأولي من نوعها بمحافظة المنيا بالكامل.
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