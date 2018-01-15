اعتماد 3 شركات مصرية لتصدير منتجات اللحوم للاتحاد الأوروبى

منى محرز نائب وزير الزراعة

❏ الحجر البيطري: %35 نمو فى صادرات الألبان والأجبان



الصاوى أحمد



اعتمدت وزارة الزراعة، 3 شركات مصرية عاملة فى مجال تعبئة وتجهيز مصنعات اللحوم «الممبار والسوسيس»، لتصديرها لدول الاتحاد الأوروبى، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 19 منشأة حاليًا، متوافقة مع المواصفات الأوروبية.



أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيوانى، أنه يجرى حاليا عمليات اعتماد 5 منشآت أخرى.



تقوم الشركات بتصدير منتجات عديدة من أحشاء الحيوانات، أهمها «الممبار»، ويقع أغلبها فى منطقة بورسعيد الصناعية، وقويسنا، والصالحية.



أوضحت أنه منذ فتح باب تصدير الخيول المصرية منذ أغسطس الماضى، من الاتحاد الأوروبى، صدرنا 13 جوادًا، بعد حظر دام لأكثر من 6 أعوام بسبب تفشى بعض الأمراض فى ذلك الوقت.



ومن المنتظر طبقا لمحرز تصدير 8 خيول أخرى قريبا لدول الاتحاد الأوروبى، متواجدة حاليا فى المحجر البيطرى التابع للقوات المسلحة فى مطروح.



ارتفعت صادرات منتجات الألبان بنسبة %35 العام الماضى، طبقا لتقرير صادر من الحجر البيطرى، حصلت عليه «المال» مقارنة بالعام السابق عليه.



أكد التقرير أن حجم صادرات المنتجات ذات الأصل الحيوانى، أغلبها من الألبان والأجبان، وصل إلى 150 ألف طن، مثل الألبان المعبأة حتى نهاية 2017، بدلا من 115 ألف طن فى 2016، بزيادة بنسبة %35، بسبب توسع الشركات فى التصدير، بعد ارتفاع أسعار الدولار العام الماضى، فضلا عن زيادة عدد الشركات التى تصدر للخارج، لا سيما لروسيا 14 شركة.



أوضح التقرير أن حجم الصادرات الخاصة بمنتجات الألبان بلغت خلال العام 2017، 400 مليون دولار، بدلا من 290 مليون دولار، خلال 2016، ومن المتوقع أن تستمر الزيادات خلال العام الجارى، طبقًا لمخطط الحكومة الذى يسعى لزيادة معدلات التصدير وتقليص الاستيراد.



أكد التقرير أن روسيا، استوردت فى 2017، 1650 طنا من الجبن، بقيمة 3 ملايين دولار، بدلا من 1400 طن فى 2016، بقيمة 2.3 مليون دولار، ومليون دولار، و539 طن فى 2015، الذى يمثل أول عام للتصدير.