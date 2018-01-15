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اقتصاد وأسواق
الصناعة تسحب 420 قطعة من مستثمرين غير جادين
الإثنين 15 يناير 2018 09:53 ص
وزارة الصناعة والتجارة
أخر الأخبار
وزارة الصناعة والتجارة
محمد ريحان وعمر سالم
تعتزم وزارة التجارة والصناعة سحب نحو 420 قطعة أرض، من المستثمرين غير الجادين الحاصلين عليها لإقامة منشآت صناعية فى بعض المناطق مثل بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب.
وقال مصدر لـ«المال» إن عددا كبيرا تجاوز 3000 مستثمر تقدم لهيئة التنمية الصناعية، خلال العامين الماضيين، وتم منحهم مهلة وسيتم متابعتهم كما تقدم عدد آخر بأوارق تثبت تعثرهم فى تنفيذ الاشتراطات المتفق عليها، وسيتم حسم موقفهم.
يأتى ذلك بعد أن أصدرت هيئة التنمية الصناعية بيانا تحذيريا نهاية أكتوبر الماضي، تطالب فيه المستثمرين بالالتزام بالمعايير الواردة فى كراسة شروط الطروحات التى تمت خلال 2016 و2017.
وتابع المصدر: «الوزارة تأكدت من وجود نحو 420 قطعة غير مستغلة، لم يقدم أصحابها ما يثبت الجدية وعدم التسقيع والمتاجرة، والوزارة ستنذرهم وستلغى التخصيص بشكل نهائى».
ولفت إلى أن قطع الأراضى المسحوبة سيعاد تسعيرها وطرحها بشكل متتابع، بحسب المناطق الأكثر طلبا خلال الأيام المقبلة.
كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة قد أكد قبل أيام أن وزارته تستهدف توفير60 مليون متر مربع أراضٍ صناعية بحلول 2020.
وأضاف، على هامش جولة بمدينة السادس من اكتوبر أمس الأول، أن الوزارة قامت بترسية نحو 8 ملايين متر مربع على شركات المطور الصناعى فى السادات والعاشر من رمضان لتجهيزها للمستثمرين، كما سيتم طرح 5 ملايين متر جديدة خلال 2018.
وزارة الصناعة والتجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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