13 اعتراضاً من البنوك على الضريبة العقارية

البنوك المحليه

❏ مقترح بإنشاء مركز لكبار الممولين تتعامل المصارف من خلاله

❏ وضع أسس التقييم الخمسى الجديد لأبنية القطاع لتجنب المبالغة فى التقدير

❏ نائب وزير المالية: حسم اتفاقيتى «الدمغة» و«الدخل» قريباً



مها أبو ودن وسهير محمد



رصد ممثلو البنوك المحلية 13 اعتراضا على تطبيق قانون الضريبة العقارية، تصدرها ضرورة عدم إحتسابها على الأصول التى تؤول ملكيتها للمصارف نظير مديونياتها المتعثرة طرف العملاء إلا بعد انقضاء 5 سنوات، حددها المركزى للتصرف فى هذه الأصول، وعدم خضوع الأراضى الفضاء التى تمتلكها كأصول أو التى آلت ملكيتها كسداد عينى من العملاء المتعثرين، سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين، للضريبة، الى جانب توقف المصلحة عن إصدار إنذارات الحجز الإدارى على البنوك.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد البنوك المصرية، الذى عقد مؤخرا برئاسة محمود الخولى، منسق اللجنة، لمناقشة تطورات ملف إنهاء المنازعات الضريبية.



وشملت الاعتراضات، وفق مذكرة اطلعت عليها «المال» قُدمت لمصلحة الضرائب العقارية، أحقية البنوك فى الطعن على مبالغ الربط الضريبى وعدم رفض أى طعن منها أو إجبارها على سداد مبالغ تحت حساب الضريبة لقبول الطعن، والتى تتمثل فى %50 من قيمة الضريبة، وعدم وجود أسس واضحة لتقدير الضريبة، وكذلك المغالاة فى تقييم العقارات المملوكة للبنوك، كما لا توجد معايير موضوعية للمحاسبة، وأن أسس تحديد وعاء الضريبة تختلف من مأمورية لأخرى.



كما طلب ممثلو البنوك إرجاء التقييم الخمسى- والذى يتم إجراءه كل 5 سنوات- للعقارات المملوكة لها فى الفترة الحالية، والتى تشهد مغالاة فى التقدير الجزافى، وإصدار تعليمات بعدم خضوع ماكينات الصراف الآلى فى الأماكن المملوكة للبنوك للضريبة.



فيما أشار مسئولو اللجنة، خلال الاجتماع، إلى أن مصلحة الضرائب العقارية عرضت فى لقاء معها أواخر نوفمبر الماضى دراسة إمكانية إنشاء مركز كبار ممولين يتم تخصيصه للتعامل مع البنوك بكل فروعها على مستوى الجمهورية من خلاله تيسيرا عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بين المصلحة والاتحاد تعمل على إيجاد آلية لحل مشكلات تطبيق أحكام القانون، وتسوية بنود الخلاف الخاصة بشأن الضريبة العقارية فى مرحلة الطعن وتعجيل إجراءاته، بالإضافة للعمل على وضع أسس للتقييم الخمسى الجديد كمحاولة لتجنب الخلافات بشأن المبالغة فى التقييم.



وناقش الاجتماع موقف الاتفاقيتين المزمع توقيعهما مع «المصلحة» بخصوص ضريبتى الدمغة والدخل وفق أحكام القانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات، وأشار مسئولو لجنة الضرائب بالاتحاد إلى قيام هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بمخاطبة وزير المالية لسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتوقيع عليهما.



من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تعليق لـ«المال»، إن الاتفاقيتين محل دراسة وهناك نقاط خلافية بسيطة سيتم حسمها قريبا.



وذكرت مصادر أن نقطة الخلاف تخص اتفاقية ضريبة الدخل فقط، وتتعلق باحتساب مقابل التأخير، والذى طلبت البنوك أن يتم بعد شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، بينما تتمسك مصلحة الضرائب بالاحتساب من تاريخ تقديم الإقرارات.



يشار إلى أن اتحاد بنوك مصر كان قد أعلن قبل عامين التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية الخلافات القائمة بين البنوك ووحدات المصلحة بشأن ضريبة الدمغة، نصت قواعده العامة على التزام الأطراف المختلفة بما ينتهى إليه الاتحاد، دون الرجوع أو السير فى أى منازعات قائمة أمام وحدات المصلحة، وعلى وحدات المصلحة التى تلتزم من جانبها بما يصدر من تعليمات أو كتاب دورى وفق هذا الاتفاق.