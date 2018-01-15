قارن بين كيا كارينز وبيجو 5008

المال - خاص:

أظهرت المقارنة بين السيارتين كيا كارينز وبيجو 5008 وجود بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين مع فارق سعري بينهما يصل إلى 39 ألف جنيه.. وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.