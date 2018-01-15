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17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
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60.00 سمك مكرونة
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

قارن بين كيا كارينز وبيجو 5008

فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.
فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.
فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.

المال - خاص:

أظهرت المقارنة بين السيارتين كيا كارينز وبيجو 5008 وجود بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين مع فارق سعري بينهما يصل إلى 39 ألف جنيه.. وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.

المواصفات

كيا كارينز   A/T H/L

بيجو  3008  A/T Allure

الوكيل

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات

المنصور للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

489

450

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

SUV

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

135

163

عزم المحرك

168

163

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

11.3

9.8

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

7

7

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.4

7.6

سعة خزان الوقود (لتر)

58

60

الارتفاع عن الأرض

160

137

السرعة القصوى

180

195

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

أوتوماتيك

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

بانوراما

بانورما

فتحة سقف كهربائية

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة القيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
استراتيجية صناعة السيارات
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