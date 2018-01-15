قارن بين كيا كارينز وبيجو 5008

المال - خاص:
أظهرت المقارنة بين السيارتين كيا كارينز وبيجو 5008 وجود بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين مع فارق سعري بينهما يصل إلى 39 ألف جنيه.. وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.
المواصفات
كيا كارينز A/T H/L
بيجو 3008 A/T Allure
الوكيل
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات
المنصور للسيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
489
450
سعة المحرك
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
النمط
SUV
SUV
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
135
163
عزم المحرك
168
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
11.3
9.8
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
7
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.4
7.6
سعة خزان الوقود (لتر)
58
60
الارتفاع عن الأرض
160
137
السرعة القصوى
180
195
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط الرياضية
17
16
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
بانوراما
بانورما
فتحة سقف كهربائية
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية