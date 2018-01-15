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السودان ينشر قوات عسكرية على حدوده مع إريتريا
الإثنين 15 يناير 2018 01:45 ص
وزير خارجية السودان يشير إلى وجود مهددات تستهدف أمن السودان
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وزير خارجية السودان يشير إلى وجود مهددات تستهدف أمن السودان
وكالة الانباء السودانية (سونا):
قال إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني إن القوات المسلحة نشرت جزءاً من قواتها على حدودها الشرقية مع اريتريا تحسبا لأي طارئ على أمن واستقرار السودان، مبينا أن هناك خيوط تشير إلى مهددات تستهدف أمن البلاد في الشرق وأن
الخرطوم
سيكشف ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب.
وفي رده على سؤال حول حشود على الحدود الشرقية، قال وزير الخارجية إن السودان لا يتحدث عن حشود تقيمها دولة بعينها ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من ناحية الشرق.
وأضاف "معروف أن هناك بعض قوى المعارضة متواجدة في شرقنا لذلك نحن نتحسب لأي مهدد يمكن أن يأتينا من ذلك المكان"، وأوضح أن السودان لا يتحدث عن تهديدات من دولة بعينها ولكن هناك خيوط تشير إلى مهددات تستهدف أمن السودان، وسنوضح ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب.
وأوضح غندور في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم الأحد، أن الزيارة تأتي أيضا في إطار التشاور في مجال العلاقات الثنائية فضلا عن التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خاصة وأن السودان سيشارك في قمة الاتحاد الإفريقي والتي ستبدأ اجتماعات مجلسها الوزاري في السادس والعشرين من يناير الجاري.
وأضاف أن لقاءات وزير الخارجية الاثيوبي تطرقت للتحديات التي تحدث حاليا في الإقليم وأهمية التنسيق بين البلدين لحماية الأمن والاستقرار بجانب ممارسة حقوق بلدينا في بناء علاقات استراتيجية قائمة على أمن جيراننا وأشقائنا.
وأكد ان ما يربط بين السودان و إثيوبيا علاقات تاريخية ممتدة ومصير مشترك، مبينا أن زيارة وزير الخارجية الإثيوبي للسودان تأتي في إطار العلاقات المتطورة بين الخرطوم وأديس أبابا.
وقال وزير الخارجية إن الجانبين اتفقا على أن أمن الاقليم من أمن البلدين ليظل الإقليم إقليم للوئام والإخاء والصداقة بجانب عقد لقاءات شهرية بين الوزيرين لضمان التنسيق المشترك.
وقال غندور إن ما يجري حاليا كبير حيث أن هناك تحولات نأمل أن تكون خيرا على منطقتنا وبلادنا لذلك فإن الأمر يحتاج لاستراتيجية مشتركة للاستفادة من موجبات هذه المتغيرات وتفادي سلبياتها.
وكان السودان أعلن رسميا استعداده لمواجهة تهديد يستهدف أمنه واستقراره من طرف دولتي جواره مصر وإريتريا، عبر حدود ولاية كسلا السودانية ودولة إريتريا.
وأغلق السودان حدوده الشرقية مع دولة إريتريا، ونشر آلاف الجنود في الولاية، بالقرب من الحدود المشتركة، بعد إعلان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان في 30 من ديسمبر الماضي.
السودان
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