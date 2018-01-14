مصير استراتيجية السيارات بيد شركة الاستشارات الأوروبية

الرسوم الجمركية على السيارات

بين التعديل والاستبدال



أحمد شوقي



لا زالت استراتيجية النهوض بصناعة السيارات تثير الخلاف والجدل بين الأطراف ذات الصلة بعد شهور من الإعلان عن إسناد مهمة مراجعة الاستراتيجية إلى إحدى الشركات الاستشارية الأوروبية لدراسة مدى توافقها مع الالتزامات الدولية على مصر بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية؛ والتي سيتم بموجبها إزالة الرسوم الجمركية نهائيا عن السيارات أوروبية المنشأ بحلول 2019.



وتختلف تقديرات شركات وخبراء السيارات بشأن مصير الاستراتيجية بعد عملية المراجعة التي تقوم بها الشركة الأوروبية؛ بين تقديم رؤية لتعديل النسخة القديمة من الاستراتيجية وبين إلغائها بشكل كامل وتقديم نسخة جديدة بالكلية. وبغض النظر عن مصير الاستراتيجية فإن وضعها الراهن يبقى مجهولًا بالنسبة للسوق.



** إلغاء النسخة القديمة



ومن جانبه قال علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف إنه قد تم إلغاء النسخة القديمة من استراتيجية النهوض بصناعة السيارات ويجري العمل حاليا على إعداد نسخة جديدة بالكلية وسيتم عرضها على مجلس النواب لاحقًا لمناقشتها مستبعدًا حدوث هذه الخطوة قبل نهاية النصف الأول من 2018 بسبب الانشغال بالانتخابات الرئاسية



وأشار إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بتأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ عان عام 2018 مرتبط بالاستراتيجية إذ إنه استهدف معالجة الموقف العام بالنسبة لهيكل النظام الجمركي والضريبي لحين صدور الاستراتيجية التي ستتضمن نظاما آخر للضرائب والجمارك؛ وسيتم تطبيقها بالتزامن مع وصول الرسوم الجمركية إلى "ًفر" مطلع 2019.



ولفت إلى أن قرار التأجيل لم يحدث مشكلة بين مصر والاتحاد الأوروبي لأن الأخير يتفهم الموقف المصري باعتبار أن القرار استهدف معالجة الوضع لحين صدور الاستراتيجية الجديدة التي ستتضمن نسبًا جديدة للجمارك والضرائب.



** توقعات



ويقول رئيس قطاع السيارات بأحد التوكيلات الأوروبية إنه تم إبلاغنا من قبل الجهات الحكومية بأن الشركة الاستشارية الأوروبية ستضع مقترحًا جديدا بالكلية لاستراتيجية النهوض بصناعة السيارات ولن يتم الاعتماد على النسخة القديمة.



وتوقع عدم شمول النسخة الجديدة البند الخاص بضريبة السيارات المستوردة والمقدرة بنسبة 30% من قيمة السيارة مع توحيد الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا البند كان السبب وراء اعتراض السلطات الأوروبية على تطبيق الاستراتيجية والمطالبة بمراجعتها.



وأضاف أن الشركة الأوروبية ستعمل على اقتراح استراتيجية جديدة تأخذ بالحسبان المصالح الأوروبية وهو ما قد يتعارض مع المصالح المصرية حيث تسعى الأخيرة للبحث عن وسيلة للتحايل على التخفيضات الجمركية على السيارات المستوردة؛ مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة لوضع هذه الاستراتيجية نهائيًا وإنما يتطلب الأمر فقط رؤية لتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وإزالة العراقيل البيروقراطية أمامها.



** مصير الاستراتيجية



من جانبه قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن مصير الاستراتيجية حاليًا غير معروف بالنسبة للشركات والروابط ذات الصلة بقطاع السيارات فيماي تعلق بالشكل النهائي لها أو موعد صدورها مشيرا إلى أن السوق يترقب انتهاء الشركة الأوروبية من إعداد التقرير الخاص بتقييم الاستراتيجية وتقديمه للجهات الحكومية تمهيدًا لإصدارها.



واستبعد أن تُدخل شركة الاستشارات الأوروبية تغييرات جذرية على هيكل الاستراتيجية مشيرًا إلى أن التعديلات والتقييمات التي ستقدمها ستدور في فلك البنود والمواد الأساسية التي استندت عليها النسخة الأصلية للاستراتيجية.



ولفت إلى أن الهدف من الاستراتيجية هو دعم التصدير المحلي لضمان تنافسية المنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة ومن ثم فهي ستتضمن أيضًا الشروط الواجب تطبيقها للاستفادة من حوافز التصنيع المحلي.



ومنذ الإعلان عنها؛ أثارت استراتيجية صناعة السيارات قد جدلًا واسعاً فاعتبرت بعض الشركات أنها قد استهدفت دعم مصالح شركات معينة على حساب أخرى من خلال وضع معايير مشددة للاستفادة من حوافز الإنتاج المحلي مثل حجم الإنتاج الكبير والتصدير وزيادة نسبة المكون المحلي وهي شروط يصعب على كثير من الشركات تحقيقها أو الالتزام بها؛ بالنظر إلى صعوبات التصدير سواء لعدم تطبيق المواصفات في مصر أو عدم سماح الشركات الأم لوكلائها المحليين بمنافستها في الأسواق المجاورة فضلًا عن أن بعض العلامات التجارية تبيع كميات محدودة للغاية في السوق المحلية ومن ثم يصعب عليها إنتاج كميات كبيرة.



وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي فإن بعض الشركات شككت في المعدل الحالي والمقدر بـ 45% بسبب المبالغة في تقدير النسب الخاصة ببعض المكونات واشتمالها على عناصر لا تمت لهيكل السيارة بصلة، فضلا عن أن بعض المكونات الملحية تكاد تكون مستوردة بشكل كامل ومع ذلك يتم اعتبارها مكونًا محليًا.