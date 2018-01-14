النقل البحري يدرس تعديلات القرار 800

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

الخاص بتحديد مقابلات الانتفاع بالأنشطة في الموانئ المصرية



أماني العزازي



قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إن القطاع يدرس حاليا التعديلات المرتقبة على القرار 800 الخاص بتحديد مقابلات الانتفاع بالأنشطة في الموانئ المصرية



وفي تصريحات خاصة لـ"المال"، لفت إلى أن المجلس لن يعقد جلسته الأولى بتشكيله الجديد برئاسة رئيس الوزراء قبل شهر فبراير المقبل.



وقال إسماعيل إن التعديلات ستتعلق ببعض بنود القرار وليس كلها لاسيما وأن القرار مستقر منذ صدوره وبدأ تطبيقه بالموانئ المصرية منذ عام .



وأشار فى تصريحات خاصة لـ "المال" إلى أن القطاع بصدد دراسة مدى احتياج القرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات بالموانئ للتعديل من عدمه نافيا أي اتجاه لعرضه على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بتشكيله الجديد .



وقال رئيس قطاع النقل البحري، إن وزارة النقل تدرس حاليا بالتنسيق مع القطاع تطوير الموانئ المصرية بما يسمح بتحقيق التكامل بينها وليس التنافسية بينها وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارا 2453لسنة 2017 منتصف نوفمبر الماضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير النقل وينوب عنه رئيس المجلس الأعلى للموانئ في حالة عدم حضوره.



وانضم إلى عضوية المجلس بتشكيله الجديد رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية ورؤساء موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر



ويتولى المجلس وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لموانئ الجمهورية وإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها وزارة النقل وتخص الموانئ البحرية

