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اقتصاد وأسواق
شعبة تجارة أسيوط تعتزم إنشاء مركز لوجيسيتي صناعي
الأحد 14 يناير 2018 09:38 م
عمرو إبراهيم أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط،
أخر الأخبار
عمرو إبراهيم أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط،
أحمد علي
قررت غرفة التجارة بأسيوط إنشاء مركز لوجيستي صناعي بالمحافظة يضم ورش للصناعات اليدوية بتكلفة استثمارية تقدر بـ 10 ملايين جنيه.
وقال عمرو أبو العيون، رئيس غرفة التجارة بمحافظة أسيوط، إن الأخيرة تعتزم إنشاء المركز اللوجيستي الصناعي على عدة مراحل، موضحًا ان الغرفة ستفتتح مرحلة جديدة تضم نحو 48 ورشة للصناعات اليدوية في شهر مارس المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن الغرفة ستدرس إمكانية تحويل المركز اللوجيستي الصناعي إلى شركة مساهمة من أجل طرحها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".
وأوضح رئيس غرفة التجارة بمحافظة أسيوط، أنه في حال تأسيس شركة مساهمة فأنها ستمتلك المركز اللوجيستي والذي سيضم نحو 100 ورشة سيتم طرحها بنظام التمليك والإيجار.
وتابع قائلًا: المرحلة الأولي من المركز اللوجيستي الصناعي تم حجزها بالكامل والبالغ عددها نحو 48 ورشة صناعية
ولفت إلى اعتزام الغرفة طرح المرحلة الثانية من المشروع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنها تطرح الورش بنظام الإيجار مقابل 1000 جنيه شهريًا للورشة الواحدة.
يُذكر أن وفدًا من البورصة المصرية برئاسة نائب رئيس البورصة، محسن عادل، اجتمع مع جمعية رجال أعمال أسيوط برعاية غرفة التجارة بالمحافظة في شهر أكتوبر 2017 الماضي، وقد أثمر ذلك الاجتماع عن وجود 3 شركات صعيدية تسعي للقيد بالبورصة الرئيسية، بالإضافة الى عرض من قبل الغرفة بإنشاء فرع للبورصة المصرية بأسيوط.
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