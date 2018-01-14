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سيـــاســة
6 أبريل بجبهتيها يعلنان جمع توكيلات لترشيح خالد علي
الأحد 14 يناير 2018 09:02 م
خالد علي طريق لبكره شعار الحملة
أخر الأخبار
خالد علي طريق لبكره شعار الحملة
سلوى عثمان
أعلنت 6 أبريل بجبهتيها مساء يوم الأحد، في بيان مشترك دعم المرشح المحتمل خالد علي في جمع التوكيلات، واصفا أمر جمع 25 ألف توقيع بأنها "معركة التوكيلات".
وجاء البيان كالتالي
فى ظل تغوٌّل نظام مذعور، يعلم أن شعبيته معدومة ولا يطيق أن يواجه أي منافس في معركة انتخابية شريفة، نظام تسبب في معاناة الشعب المصري من الجوع والفقر وذل الخوف من القبضة الأمنية الباطشة، حتى وصل الحال بالمصريين للانتحار نتيجة لعجزهم عن توفير قوت يومهم وأصبحوا لا يطيقون نظرة العوز والاحتياج في عيون أبنائهم
ونحن إذ ندرك صعوبة أن يواجه الشعب هذا النظام في الشارع بعد أن رأى رصاص أجهزته الأمنية وهو يخترق الصدور، ورأى الآلاف من أبناء هذا الوطن وهم يُعذَّبون في عشرات المعتقلات المنشأة حديثًا من أموال هذا الشعب بدلًا من أن يتم بناء المصانع والمستشفيات والمدارس لخدمته وتحسين حياته.
وعليه، وفي ظل تلك الظروف، نعلن انضمامنا لحملة المرشح الرئاسي خالد علي، ومشاركتنا له في أولى معارك ضمانات انتخابات الرئاسة القادمة " معركة التوكيلات " ، وأننا سنقاتل هذا النظام بالأمل والاصطفاف مع رفاق الثورة والانحياز للشعب الذي راهن النظام الحالي على خوفه ويأسه.
وإذ تدعو الحركة جموع الشعب التي ضاق بها الحال من النظام ومن ضيق الحال أن توثق التوكيلات للمرشح خالد علي من أجل أمل في الغد، وستعلن الحركة لاحقًا عن مراكز المساعدة القانونية وجمع التوكيلات والابلاغ عن الانتهاكات.
المكتب المشترك لمتابعة الانتخابات
حركة شباب ٦ إبريل
حركة شباب ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية
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