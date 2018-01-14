مجلس النواب يناقش قانون حماية المستهلك.. الثلاثاء

أحمد شوقي





قال اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن مجلس النواب سيناقش القانون الخاص بالجهاز يوم الثلاثاء المقبل موضحا أن وفدًا من الجهاز سيشارك في المناقشات.





واستطرد يعقوب أنه سيتم في اليوم ذاته افتتاح فرع الجهاز بمحافظة السويس في إطار خطة الانتشار الجغرافي التي تستهدف تفعيل الدور الرقابي لحماية العملاء.

ومنذ نحو أسبوعين افتتح الجهاز فرعًا بمقر محافظة المنوفية.



وقال مصدر مسئول في الجهاز إنه يتم تعيين موظفي الفروع الجديدة عبر نظام الانتداب من الجهات الحكومية.