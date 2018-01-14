مجلس الوزراء: مدبولى سيستمر قائمًا بأعمال رئيس الحكومة

مصطفى مدبولى

أحمد صبرى



قال السفير، أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان سيستمر قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، مؤكدًا أن ظهور المهندس شريف إسماعيل أثناء حلف يمين الوزراء الجدد فى التعديل الوزراء لا يعنى عودته الى العمل.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الى أن التعديل الوزارى الذى تم اليوم جاء لضخ دماء جديدة فى بعض الوزارات، مؤكدًا أن كل وزير تم تكليفه ليؤدى مهام محددة فى مجاله.