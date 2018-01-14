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رياضة
رونالدو يعيش أسوا مواسمه منذ 12 عاما
الأحد 14 يناير 2018 08:41 م
كريستيانو رونالدو
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كريستيانو رونالدو
علي المصري
يعيش البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أحد أسوأ مواسمه منذ احترافه لعبة كرة القدم، فقد سجل 4 أهداف في الليجا فقط حتى الآن، من 94 تسديدة، بمعدل 4.6٪ نجاح التسديد.
ويشهد هذا الموسم أسوأ معدل تهديفي للبرتغالي منذ أن كان عمره 20 عامًا، حينما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، حينما أنهي في 28 ديسمبر من موسم 2006/2005 المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي وفي رصيده هدف واحد فقط، وفي نهاية الموسم كان يملك 9 أهداف في 33 مباراة خاضها مع الشياطين الحمر في موسمه الثالث.
أما الموسم الحالي فقد وصل اللاعب إلى 14 يناير، بعد نهاية الدور الأول من الليجا، وفي رصيده 4 أهداف، وهو أسوأ مواسمه منذ أن كان في العشرين من عمره أي قبل 12 عامًا.
ولعب كريستيانو هذا الموسم 14 مباراة في الليجا غاب عن التسجيل في 11 مباراة منها، على الرغم من محاولاته الكثيرة في المباريات التي خاضها مع الفريق، على عكس سجله المميز في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات.
وعند النظر للموسم الماضي فقد أنهى اللاعب البرتغالي الجولة الأولى من الليجا وفي رصيده 13 هدفًا أي أكثر بتسعة أهداف من الموسم الحالي.
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