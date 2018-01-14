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اقتصاد وأسواق
حماية المستهلك: نبحث مع لاكتاليس مصر سحب منتجات ألبان بها عيوب
الأحد 14 يناير 2018 08:33 م
شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية
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شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية
• فحص موقع مصر ضمن حملة الاستدعاءات العالمية للشركة الأم
أحمد شوقي
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن الجهاز دشن مباحثات مع شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية منذ 3 أسابيع لسحب واستدعاء منتجات ألبان تم طرحها بعد اكتشاف عيب بالألبان المستخدمة في عملية الإنتاج؛ حيث تبين أن هذه الألبان تفسد بعد تعريضها للحرارة (الغلي).
ولفت إلى أن ذلك لا يشمل كافة منتجات الشركة وإنما المنتجات المعتمدة على الألبان الموردة من إحدى المزارع، وتم الاتفاق مع مسئولي الشركة للإعلان عن سحب المنتجات المتواجدة في السوق، والوقوف على سبب المشكلة لضمان حلها وعدم التكرار.
وأوضح أن المشكلة لا تزال تحت الفحص منذ 3 أسابيع وهي تخص منتجات معبأة في مصر وليست موردة من الخارج وبالتالي فهي منفصلة عن حملة الاستدعاءات العالمية التي أعلنت عنها الشركة الأم والتي شملت أكثر من 12 مليون علبة حليب أطفال ومنتجات غذائية أخرى، حيث سيتم إعدام هذه المنتجات.
وأعلنت اليوم "لاكتاليس الفرنسية عن حملة الاستدعاءات التي تشمل 83 دولة بسبب تفشي بكتيريا السالمونيا، التي تعتبر "جرثومة عضوية" تسبب الكثير من الامراض التي تنقلها الأغذية في جميع أنحاء العالم. وتهدد البكتيريا خاصة لدى الأطفال الصغار.
وجاء إعلان الشركة العالمية بعد شكاوى من جانب عشرات الأسر بعد إصابة أطفالهم بأمراض نتيجة تناولهم لحليب الشركة الفرنسية، التي وعدت بتعويض المتضررين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مصر غير مشمولة في حملة الاستدعاءات التي دشنتها شركة لاكتاليس العالمية والخاصة بالمنتجات الغذائية ومع ذلك سيتم فحص الموقف مع الشريك المحلي للتأكد من عدم دخول منتجات مشمولة ضمن الاستدعاء حرصًا على سلامة المستهلكين.
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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من
شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية
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