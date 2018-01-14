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بورصة وشركات
مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة السعودية وهبوط أبوظبى
الأحد 14 يناير 2018 08:32 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع وسط تداولات متواضعة بقيادة السعودية بينما هبط مؤشر سوق مال أبوظبي فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4585 نقطة.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 4.1 % ليرتفع إلى 7440 نقطة فى نعاملات نشطة ليتجاوز ذورة سبتمبر الماضي البالغة 7429 نقطة بفضل صعود سعر سهم بنك ساب 4.6 % وقفز سعر سهم المملكة القابضة 7 %.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % ليسجل 9175 نقطة في تداول نشط للجلسة السابعة على التوالي مع إقبال المستثمرين على الشراء قبل الإعلان عن توزيعات أرباح سنوية وارتفع سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد 1.1 % .
وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.7 % ليتجاوز 6607 نقط ومؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.5 % ليتقدم إلى 3513 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.7 % .
وكسب مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.2 % ليزداد إلى إلى 1319 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 5089 نقطة غير أن سعر سهم شركة النهضة للخدمات تراجع بحوالى 7.1 % بعد أن قالت الشركة المتخصصة في إصلاح السفن والخدمات البحرية إن صافي خسارتها زاد العام الماضي مع هبوط الإيرادات.
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