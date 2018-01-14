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سيـــاســة
أبومازن يستعين بعبدالوهاب المسيري: إسرائيل مشروع استعماري
الأحد 14 يناير 2018 07:55 م
محمود عباس وعبد الوهاب المسيري
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محمود عباس وعبد الوهاب المسيري
حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006
المال – خاص:
استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل
وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنعها لتقوم بوظيفة معينة فهي مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية ،وتم استُعمال اليهود ليكونوا أداة تحت شعارات كثيرة منها أرض الميعاد، والقضية لم تبدأ منذ مائة عام.
وتعقد منظمة التحرير الفلسطينية حاليا ، مؤتمرا للرد على قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
وقال أبومازن إن الهدف من المؤتمر هو اتخاذ قرارات مصيرية خاصة بالقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أنه مستاء من موقف حركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين اللتان رفضا المشاركة في اجتماع منظمة التحرير
وأضاف أبو مازن : " لا ألوم الجهاد الإسلامي لأنهم لا يتحدثون في السياسة ولا يعملون بها .. ما أزعجني فعلا هو موقف إخوتنا في حماس".
وكشف أبومازن أن قيادات حماس قبلت عام 2006 باستثناء القدس من الانتخابات التشريعية الفلسطينية كما طلبت إسرائيل.
وذكر عباس أن محمود الزهار القيادي في حماس أخبره أن القدس ليست مكة ، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت في النهاية على إجراء الانتخابات في القدس بضغط من حركة حماس.
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